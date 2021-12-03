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Kırıkkale'de babasının tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren kız toprağa verildi

03.12.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de babasının tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren kız toprağa verildi

Kırıkkale'de dün babasının tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki kız çocuğu, son yolculuğuna uğurlandı.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan H.K'nin cenazesi, Etiler Mahallesi'ndeki Veysel Karani Camisi'ne getirildi.

Çocuğun yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

H.K'nin cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, merkeze bağlı Kızıldere köyü mezarlığında toprağa verildi.

Dün Sanayi Mahallesi 1426. Sokak'ta meydana gelen olayda E.K. (37) evinde, "intihar edeceğini" söyleyerek kendisini odaya kilitlemiş, ailesinin ikna çabalarına rağmen tabancayla ateş etmişti.

E.K'nin kolunu yaralayarak seken kurşun, kapının arkasında duran kızı H.K'nin göğsüne isabet ederek ölümüne neden olmuştu.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan baba E.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilmişti. E.K'nin tedavisi Şehir Hastanesinde sürüyor.

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Kırıkkale Namaz Vakitleri 4 Aralık Cumartesi

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Yanardağ Eczanesi
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