Kırıkkale’de Bahşılı-Kulu kara yolu çalışmaları devam ediyor

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı ilçesi ile Kulu kara yolunun tamamlanması için malzeme temininin yapılacağı Sarıkaya köyünde incelemelerde bulundu.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 83 kilometrelik yol yapımı için kullanılacak malzeme teminini için Sarıkaya köyünde incelemelerin devam ettiği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yol yapım için kullanılacak malzeme temini esnasında 1. ve 3. derece sit alanlarının zarar görmeyeceğini söyledi.

"Bu çalışma ile birilerine menfaat, imtiyaz sağlanmıyor"

Kırıkkale’nin doğal güzellikleriyle muhteşem bir bölge olduğunu ifade eden Sezer, şu bilgilere yer verdi:

"Köy de bizim, kara yolları da bizim, buranın doğal güzelliği de bizim. Buradaki malzeme kullanılarak yapılacak yolu sonuçta hepimiz kullanacağız. Bu çalışma ile birilerine menfaat, imtiyaz sağlanmıyor. Bugün hep beraber gördük ki doğal güzelliği muhteşem olan bir bölgemiz. Kara yolları burayı alternatif olmadığı için kullanmak istiyor. İkincisi çalışma yapılacak yer 1. ve 3. derece sit alanının dışında, kısıtlı bir alan; üçüncüsü buraya tarihi değer katan ardıç ağaçları ve ağaçlandırma yapılan alan bu çalışmadan etkilenmiyor. Dördüncüsü ise çalışma alanı üç dekarla, sadece bu yol için kullanılmasıyla sınırlı ve 83 kilometrelik yolun bitimiyle sona erecek" dedi.