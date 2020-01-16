YURTHABER
  4. Kırıkkale’de Bahşılı-Kulu kara yolu çalışmaları devam ediyor

Kırıkkale’de Bahşılı-Kulu kara yolu çalışmaları devam ediyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 16.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı ilçesi ile Kulu kara yolunun tamamlanması için malzeme temininin yapılacağı Sarıkaya köyünde incelemelerde bulundu.Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 83 kilometrelik yol yapımı için kullanılacak malzeme teminini için Sarıkaya köyünde incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı ilçesi ile Kulu kara yolunun tamamlanması için malzeme temininin yapılacağı Sarıkaya köyünde incelemelerde bulundu.
Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 83 kilometrelik yol yapımı için kullanılacak malzeme teminini için Sarıkaya köyünde incelemelerin devam ettiği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yol yapım için kullanılacak malzeme temini esnasında 1. ve 3. derece sit alanlarının zarar görmeyeceğini söyledi.

"Bu çalışma ile birilerine menfaat, imtiyaz sağlanmıyor"
Kırıkkale’nin doğal güzellikleriyle muhteşem bir bölge olduğunu ifade eden Sezer, şu bilgilere yer verdi:
"Köy de bizim, kara yolları da bizim, buranın doğal güzelliği de bizim. Buradaki malzeme kullanılarak yapılacak yolu sonuçta hepimiz kullanacağız. Bu çalışma ile birilerine menfaat, imtiyaz sağlanmıyor. Bugün hep beraber gördük ki doğal güzelliği muhteşem olan bir bölgemiz. Kara yolları burayı alternatif olmadığı için kullanmak istiyor. İkincisi çalışma yapılacak yer 1. ve 3. derece sit alanının dışında, kısıtlı bir alan; üçüncüsü buraya tarihi değer katan ardıç ağaçları ve ağaçlandırma yapılan alan bu çalışmadan etkilenmiyor. Dördüncüsü ise çalışma alanı üç dekarla, sadece bu yol için kullanılmasıyla sınırlı ve 83 kilometrelik yolun bitimiyle sona erecek" dedi.

"Belli alanlarda değerlerin zarar görüp görmeyeceği yeniden incelenecek"
Vali Sezer, "Biz öncelikle alternatif başka alanlar olup olmadığını araştıracağız. Kültür Müdürlüğü kanalıyla belli alanlarda değerlerin zarar görüp görmeyeceği yeniden incelenecek. Bu alana mecbur kalınırsa zararı minimum düzeyde tutmak için ayrı bir çalışma yapılacak. Bunu da en son çözüm olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaptığı bu açıklamanın ardından köy sakinlerinin Vali Sezer’e teşekkür ettiği belirtildi.
İncelemelere Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreter Vekili Osman Akbaş, İl Jandarma Komutanı Alb.Uğur Özmen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Aydın Demiröz ile Karayolları teknik personeli de katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırımKaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım
KTSO’dan basın mensuplarına kahvaltıKTSO’dan basın mensuplarına kahvaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Kırıkkale Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
07:59
Öğle
13:00
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:15

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Kaan Eczanesi
Merkez
Özder Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırıkkale’de, 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

Kırıkkale’de, 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

Keklik ve bıldırcın avlayanlara 3 bin 593 lira ceza

Keklik ve bıldırcın avlayanlara 3 bin 593 lira ceza

Kırıkkale’de ’canlı heykel’ gösterisi izleyicileri şaşırttı

Kırıkkale’de ’canlı heykel’ gösterisi izleyicileri şaşırttı

Vatandaşları Canından Bezdiren Hırsız Yakalandı

Vatandaşları Canından Bezdiren Hırsız Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.