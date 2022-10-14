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Kırıkkale'de bir kişi, tartıştığı amca oğlunu tüfekle öldürdü

14.10.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de bir kişi, tartıştığı amca oğlunu tüfekle öldürdü

Kırıkkale'de bir kişi, tartıştığı amca oğlunu tüfekle öldürdü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Beşler köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan H.A. ile Ş.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, av tüfeğiyle amcasının oğlu Ş.A'ya ateş etti.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Ş.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kesin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli H.A. gözaltına alındı.

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