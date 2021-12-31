YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

31.12.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Irak ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Örgütte yönetici seviyesinde oldukları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı, 5'i adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Yürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldıYürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldı
Kırıkkale'de bir kişi, silah temizlediği sırada kendisini ve dini nikahlı eşini yaraladıKırıkkale'de bir kişi, silah temizlediği sırada kendisini ve dini nikahlı eşini yaraladı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale DEAŞ

Kırıkkale Namaz Vakitleri 31 Aralık Cuma

İmsak
06:30
Sabah
08:00
Öğle
12:54
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:02

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Cuma

Şeyma Eczanesi
Merkez
Yasin Eczanesi
Merkez
Şeyma Eczanesi
Merkez
Yasin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: "İnşallah camiamızın özlemi sona erecek"

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: "İnşallah camiamızın özlemi sona erecek"

Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü

Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.