Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Irak ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Örgütte yönetici seviyesinde oldukları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı, 5'i adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.



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