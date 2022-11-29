YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

29.11.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen Irak uyruklu D.M.H.H'yi (29) operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu A.A'nın da (30) sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldüKontrolden çıkan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 arkadaştan biri öldüAdıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 arkadaştan biri öldü
Sivas'ta otopark tartışmasında komşusunu öldüren zanlı tutuklandıSivas'ta otopark tartışmasında komşusunu öldüren zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale DEAŞ operasyon

Kırıkkale Namaz Vakitleri 29 Kasım Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:39
Öğle
12:39
İkindi
15:08
Akşam
17:30
Yatsı
18:53
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Yardım için el salladı! 24 saat suda kurtarılmayı bekledi

Yardım için el salladı! 24 saat suda kurtarılmayı bekledi

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.