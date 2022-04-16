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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

16.04.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İsmail A. (20) idaresindeki 71 AAD 870 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında inşaat halindeki bir petrol istasyonunun girişine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Yılmaz Ö. (23), Enes İ. (18) ve Mustafa Ş. (20) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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trafik kazası Kırıkkale

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