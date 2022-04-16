Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İsmail A. (20) idaresindeki 71 AAD 870 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında inşaat halindeki bir petrol istasyonunun girişine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Yılmaz Ö. (23), Enes İ. (18) ve Mustafa Ş. (20) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz