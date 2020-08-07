YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de düğün-nişan organizasyonlarında ’korona’ denetimi

Kırıkkale’de düğün-nişan organizasyonlarında ’korona’ denetimi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 07.08.2020 23:13 | Son Güncelleme

Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında pilot il seçilen Kırıkkale’de polis ekiplerince, düğün ve nişan organizasyonlarında sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Nişan, Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge kapsamında ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında pilot il seçilen Kırıkkale’de polis ekiplerince, düğün ve nişan organizasyonlarında sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Nişan, Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge kapsamında ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kırıkkale’de de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokakta ve salonlarda yapılan düğün-nişan organizasyonlarında korona virüs denetimleri yapıldı. Polis ekiplerince organizasyon sahiplerine kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler temizlik, maske ve mesafe kuralları ile gelen misafirlerin ateşlerinin ölçülmesi gerektiği hatırlatıldı.

Misafirler ‘korona virüs’e karşı oyun havasıyla uyarıldı
Ekipler, düğün sahiplerine korona virüs tedbirlerini hatırlattı. Bu esnada oyun havası çalan çalgıcı da müziğin ritmini hiç bozmadan ‘maske ve sosyal mesafe’ sözlerini müziğin ritmine uyarlayarak vatandaşları uyardı. Birçok düğün ve nişan organizasyonlarında kurallara uyulduğu görüldü.
Öte yandan, Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği "İl Salgın Denetim Merkezi" (İSDEM) ekiplerince de kent merkezinde denetimler sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
PARTNER Kanseri yendi, şimdi ikinci baharını yaşıyor Kanseri yendi, şimdi ikinci baharını yaşıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık uyarısı

Mensah’tan transfer açıklaması

Mensah’tan transfer açıklaması

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Düğünlerde her türlü yemek ve ikramlan yasaklandı

Düğünlerde her türlü yemek ve ikramlan yasaklandı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:43
Öğle
12:57
İkindi
16:47
Akşam
20:00
Yatsı
21:31

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Emin Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kırıkkale'de şehitliği ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kırıkkale'de şehitliği ziyaret etti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

Keskin ilçesinde ilginç lakaplar

Keskin ilçesinde ilginç lakaplar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.