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Kırıkkale’de düğün salonları denetlendi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 01.07.2020 18:08 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi, bugün itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonlarını denetliyor.Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 1 Temmuz itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonlarını denetlemeye başlandığı bildirildi.

Kırıkkale Belediyesi, bugün itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonlarını denetliyor.
Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 1 Temmuz itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonlarını denetlemeye başlandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle belirlenen kurallara uyulması gerektiği belirtilen açıklamada, "vatandaşlara hizmet vermeleri hususunda uyarılarda bulundu. Denetimlerde işletme sahiplerine bulaşma riskini azaltmak amacıyla düğün, nişan ve kına gibi organizasyonların mümkün olduğunca açık havada yapılması başta olmak üzere gereken tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunuldu" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Düğün salonlarında hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına da uyulmasını isteyen ekipler, düğün salonlarına alınacak misafirlerin de ateş ölçümünün yapılması, masalarda kolonya ve dezenfektan konulması, gelin damat bekleme odalarının pencereli olması 2 düğün arasında mutlaka bir saat bırakılmasını ve düğün salonlarının havalandırılmasını, masalar arası en az 1.5 metre, aynı masadaki sandalyeler arasında da 60 cm olacak şekilde düzenleme yapılmasını istedi. Genelgeye göre, düğünlerde takı merasimi yapılmayacak. Düğün salonlarına yerleştirilen sandıklara bırakılması istenecek ayrıca gelin ve damat hariç, oyun, dans halay çekilmeyecek. Düğüne katılanlardan toplu fotoğrafta çektirilmemesi istenecek."
Genel itibari ile Kırıkkale’de ki düğün salonları işletmecilerinin kurallara uydukları, vatandaşların gönül rahatlığı ile gelebilmeleri için gerekli hazırlıkları tamamladıkları görüldüğü bildirildi.

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