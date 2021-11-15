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Kırıkkale'de eli otomobilin kapısına sıkışan sürücünün parmağı koptu

15.11.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de eli otomobilin kapısına sıkışan sürücünün parmağı koptu

Kırıkkale'de otomobilinin kapısını açtığı sırada başka bir aracın çarpması sonucu eli sıkışan sürücünün parmağı koptu.

Ö.B, Millet Bulvarı Balıkçılar Çarşısı yanında park halindeki 71 AAF 060 plakalı otomobiline binmek için aracın kapısını açtığı sırada, arkadan gelen S.Ş. idaresindeki 71 ACC 474 plakalı kamyonet otomobilin kapısına çarptı.

Çapmanın etkisiyle Ö.B'nin kapıya sıkışan sol elinin bir parmağı koptu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kopan parmağı da alarak Ö.B'yi hastaneye kaldırdı.

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