Kırıkkale'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kırıkkale'de 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi ile sağlık personeli, hastaneye kaldırıldı.
Yenidoğan Mahallesi 600. Sokak'ta Ömer Bulduk'un (63) tek başına yaşadığı 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Bu arada, sağlık görevlisi Bahattin Ünlüer ile bir itfaiye eri, Bulduk'u kurtarmak için eve girdi.
İtfaiye eri, Bulduk'u sırtına alarak dışarı çıkardı.
Bulduk ve dumandan etkilenen Ünlüer, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz