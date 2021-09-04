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Kırıkkale'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

04.09.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kırıkkale'de 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi ile sağlık personeli, hastaneye kaldırıldı.

Yenidoğan Mahallesi 600. Sokak'ta Ömer Bulduk'un (63) tek başına yaşadığı 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Bu arada, sağlık görevlisi Bahattin Ünlüer ile bir itfaiye eri, Bulduk'u kurtarmak için eve girdi.

İtfaiye eri, Bulduk'u sırtına alarak dışarı çıkardı.

Bulduk ve dumandan etkilenen Ünlüer, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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