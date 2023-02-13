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Kırıkkale'de gaz zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı

13.02.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de 9'u çocuk 13 yabancı uyruklu kişi, gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de gaz zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Gürler Mahallesi Millet Bulvarı'nda bir evde kalan 13 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Evde bulunan mutfak tüpünden sızan gazdan etkilendikleri değerlendirilen K.E. (16), R.D. (40), M.A. (2), E.A. (3), M.A. (28), Z.A. (30), N.A. (4), A.A. (12), B.A. (25), S.R. (14), M.A. (4), H.A. (7) ve M.A'nın (8) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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