Kırıkkale’de ’Gaziler Günü’ törenle kutlandı

Kırıkkale’de ’19 Eylül Gaziler Günü’nün 99’uncu yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kırıkkale’de, "Mustafa Kemal Atatürk’e Gazi Unvanı ve Mareşal Rütbesi Verilmesinin 99’uncu yıl dönümü ve Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki törende; Vali Yunus Sezer, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Bakım Albay Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve kentteki derneklerin yönetim kurulu başkanları tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Buradaki törenin ardından Kırıkkale Şehitliğinde askerler tarafından 3 defa saygı ateşi atıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar’ın yaptığı duaların ardından protokol üyeleri tarafından şehitlik kabirlerine karanfil bırakıldı.

"Mazimizin getirdiği ruhla ülkemizin her ferdi dimdik durmaktadır"

Şeref Defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Vali Yunus Sezer, aziz milletin yeryüzünde var olduğu ilk günden bu güne kadar gözünü kırpmadan vatan müdafaasına koşan ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ diyerek her tehlikeye göğsünü siper eden tertemiz evlatların yetiştirildiğini söyledi. Vali Sezer, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yeltenen bütün karanlık ruhlara karşı mazimizin getirdiği gaza ruhuyla ülkemizin her ferdi mukabilinde hala dimdik durmaktadır. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bu toprakları bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal kahramanları tüm aziz şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmetle minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.