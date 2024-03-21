YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de hedef kitledeki kişiler kanser taramasından geçirildi

Kırıkkale'de hedef kitledeki kişiler kanser taramasından geçirildi

AA AA
21.03.2024 15:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, hastalığın hedef kitlesinde bulunanlar tek tek aranarak kanser taramasından geçirildi.

Karakeçili Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Devlet Hastanesince ilçede iki hafta boyunca mobil kanser tarama aracıyla 127 mamografi, 97 serviks ve 70 kalın bağırsak kanseri taraması ücretsiz yapıldı.

Ekipler, tarama öncesi merkez ve köylerde yaşayan 30-70 yaş kadınlar ile 50-70 yaş erkekleri arayarak taramaya davet etti. Özellikle köylerde yaşayan ve ulaşım imkanı olmayanlar da minibüsle evlerinden alınarak ilçe merkezine getirildi.

Ayrıca, ekipler tarama konusunda farkındalığı artırmak amacıyla camilerde bilgilendirme yaparak belediye hoparlörlerinden anons yaptırdı.

Karakeçili İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Ferudun Karagöz, AA muhabirine, vatandaşın ayağına hizmet götürmek amacıyla kanser taraması yaptıklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait mobil kanser tarama aracıyla hedef kitleleri olan merkez ve köylerdeki vatandaşların kanser taramasını gerçekleştirdiklerini anlatan Karagöz, "Tarama aracı gelmeden önce hemşirelerimiz aracılığıyla hedef kitlemiz olan tüm vatandaşlar tek tek arandı. Ulaşım imkanı olmayan vatandaşlarımızı da minibüsle merkeze getirdik. Kadınlar için meme, kolon ve serviks, erkekler için de kolon kanseri taraması yapıldı." diye konuştu.

Hastane Müdürü Serkan Dönmez ise cami içi ve belediye anonsları, doktorların yaptığı bilinçlendirme faaliyetleriyle farkındalık oluşturduklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklarını öldürüp arkalarından mektup yazmış:Çocuklarını öldürüp arkalarından mektup yazmış:
Muğla’da Down sendrom farkındalık turnuvası düzenlendiMuğla’da Down sendrom farkındalık turnuvası düzenlendi
Gümüşhane-Kürtün yolunda facia sürücünün dikkati sayesinde atlatıldıGümüşhane-Kürtün yolunda facia sürücünün dikkati sayesinde atlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Karakeçili

Kırıkkale Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:58
İkindi
16:24
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Özer eczanesi
Merkez
Yildirim eczanesi
Merkez
Mert eczanesi
Keskin
Cennet eczanesi
Delice
Altan eczanesi
Yahsihan
Karakeçili eczanesi
Karakecili
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.