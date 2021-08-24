Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen yolcuya 4 bin 50 lira ceza yazıldı

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde HES kodu sorgusunda temaslı olduğu tespit edilen kişi, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki uygulama noktasında Kovid-19 denetimi yaptıkları sırada Ankara'dan Sivas'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, araçtaki yolculardan N.U'nun (52) temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası uygulanan N.U. yurda yerleştirildi.



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