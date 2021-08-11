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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

11.08.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki 06 FU 1592 plakalı otomobil ile R.A yönetimindeki 71 AV 938 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu karayolu Doktorlar Sitesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücü E.Ö. ile bu araçtaki S.Ö, M.Ö. ve H.Ö. yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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trafik kazası Kırıkkale

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