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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

12.07.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Hüseyin B. idaresindeki 71 FK 132 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Ahılı köyü yolunda Emre Y'nin kullandığı 71 DV 013 plakalı otomobilli çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerle araçlardaki Yalçın T, Yakup Y, Asabil A, Yalçın T, Emre Ö, Kevser B, Filiz Efsun B. (10) ve Muhammet Buğra B. (8) yaralandı.

Araçta sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Asabil A. ve Emre Y'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

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trafik kazası Kırıkkale

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