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Kırıkkale'de iki yıldır aranan silahla yaralama zanlısı yakalandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 08.04.2020 21:32 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de iki yıldır aranan silahla yaralama zanlısı yakalandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, iki yıldır aranan silahla yaralama zanlısı jandarmanın operasyonuyla saklandığı köyde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Nisan 2018'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan Zeki B'nin (51), köyünde saklandığı istihbaratını edinen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JSAT) ve Keskin Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Kaçak köyüne operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıyı saklandığı evin arka penceresinden kaçmaya çalışırken yakaladı.

İfadesi alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B. (60) ile Kaçak köyünün muhtarı olan kardeşi Zeki B. (49) arasında Yozgat Caddesi'nde silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada, Zeki B. ile civardaki Sefer A. (58), Ömer Faruk İ. (51) ve Dursun B'nin oğlu D.B. (17) yaralanmıştı. Dursun B. gözaltına alınmış, Zeki B. ise hastanedeki tedavisinin ardından firar etmişti.

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Cinayet Keskin kırıkkale

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