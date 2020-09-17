Kırıkkale’de kaçak tütün ve çay ele geçirildi

Kırıkkale’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 19 kilogram kıyılmış açık tütün ve 16 kilogram kaçak olduğu değerlendirilen çay ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda S.D. ve M.B. isimli şahısların iş yerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 20’li paketler halinde 277 paket toplamda 5 bin 540 içi doldurulmuş makaron, 19 kilogram açık kıyılmış tütün ve 16 kilogram kaçak olduğu değerlendirilen çay ele geçirildi.

Söz konusu şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa muhalefetten adli ve idari işlem başlatıldı.

