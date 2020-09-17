YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de kaçak tütün ve çay ele geçirildi

Kırıkkale’de kaçak tütün ve çay ele geçirildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 17.09.2020 13:26 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 19 kilogram kıyılmış açık tütün ve 16 kilogram kaçak olduğu değerlendirilen çay ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Kırıkkale’de kaçak tütün ve çay ele geçirildi

Kırıkkale’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 19 kilogram kıyılmış açık tütün ve 16 kilogram kaçak olduğu değerlendirilen çay ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda S.D. ve M.B. isimli şahısların iş yerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 20’li paketler halinde 277 paket toplamda 5 bin 540 içi doldurulmuş makaron, 19 kilogram açık kıyılmış tütün ve 16 kilogram kaçak olduğu değerlendirilen çay ele geçirildi.
Söz konusu şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa muhalefetten adli ve idari işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMarketler onlardan soruluyor!Marketler onlardan soruluyor!
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Kırıkkale Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:22
Öğle
12:45
İkindi
16:14
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Ayça Eczanesi
Merkez
Kara Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kırıkkale Valisi Kolat'tan AGİAD’a Ziyaret
Kırıkkale Valisi Kolat'tan AGİAD’a Ziyaret
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.