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Kırıkkale’de kamyon devrildi

İHA İHA
29.03.2024 15:38
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Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyon devrildi.

Kırıkkale’de kamyon devrildi

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 50 ADK 540 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza yaptı. Yolun dışına devrilen kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, hastaneye gitmeden ambulansta tedavisi yapıldı. Polis ekiplerince, kazanın olduğu alanda güvenlik önlemi alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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