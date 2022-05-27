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Kırıkkale'de kamyonla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

27.05.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kamyonla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kamyonla tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mustafa A. idaresindeki 06 BLE 718 plakalı Erbaa Belediyesine ait kamyon, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 65. kilometresinde kontrolden çıkarak refüjden karşı yola geçtikten sonra Veysi Ç'nin kullandığı 33 EEK 04 plakalı tıra çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Tır sürücüsü Veysi Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan kamyon sürücü Mustafa A. ile tır sürücüsünün oğlu Rojhat Ç, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçta sıkışan tır sürücüsü Delice ve Sungurlu belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılarak Delice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Delice Kaymakamı Muhammed Burak Akköz de kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaza nedeniyle 3 saat trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, tek şeritten verilmeye başlandı.

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