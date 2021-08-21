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Kırıkkale'de kaybolan çanta, 360 saatlik kamera kaydı incelenerek Elazığ'da bulundu

21.08.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kaybolan çanta, 360 saatlik kamera kaydı incelenerek Elazığ'da bulundu

Kırıkkale'de bir kadının dinlenme tesisinde düşürdüğü çanta, jandarma ekiplerince 360 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu Elazığ'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sultan Ö. (32) Kırıkkale-Ankara kara yolunda bir dinlenme tesisinde mola verip tekrar yola çıkmak için otomobiline geldiği sırada çantasını aracının üzerinde unuttu.

Bir süre sonra çantasının olmadığını fark eden kadın, içerisinde ziynet eşyası, para ve cep telefonu bulunan çantasını kaybettiğini belirterek, Yahşihan ilçesi Irmak Jandarma Karakol Komutanlığına başvurdu.

Sultan Ö'nün mola verdiği dinlenme tesisi ve çevresinde detaylı araştırma yapan jandarma ekipleri, güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İki günde yaklaşık 15 kameradan 360 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, dinlenme tesisine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir benzin istasyonunun kamerasından, plakası tespit edilemeyen araçtan inen sürücünün yerden bir şey aldığını belirledi.

Kara yolu üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından aracın plakasını tespit eden ekipler, Avusturya'ya ait yabancı plakalı aracın kısa süre önce Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını ve olay günü Kırıkkale üzerinden Elazığ'a gittiğini belirledi.

Gümrük kayıtlarından araç sahibinin 8 yıl önce Türk vatandaşlığından çıkarıldığını tespit eden ekipler, eski TC kimlik numarası üzerinden akrabalarına, oradan da sürücü D.A'ya (40) ulaştı. İfadesinin alınması ve çantayı teslim etmesi için Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığına davet edilen D.A, iki gün sonra Kırıkkale'ye gelerek çantayı jandarmaya teslim etti. D.A, cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadesi alınarak salıverildi.

Jandarmanın haber vermesiyle ekiplerden çantasını teslim alan Sultan Ö, eşyalarının bulunmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

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