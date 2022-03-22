Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Delice ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı.

Büyükafşar ve çevre köylerde, 41 yaşındaki Serdar Çöçü'yü bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, il ve ilçe jandarma komutanlıklarından yaklaşık 100 personel katılıyor.

Hava ve arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle dron ve paletli araçlardan da faydalanılan aramada, JAK'a ait kadavra köpeği "Mavi" ile arama kurtarma köpekleri "Pati", "Badem" ve "Poyraz" da yer alıyor.

İmirli köyü yakınlarında dün Çöçü'nun şapkasını bulan ekipler, çalışmalarına bu bölgede devam ediyor.

Evinden 19 Mart'ta ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, bunun üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri Serdar Çöçü'nün bulunması için köy ve çevresinde arama başlatmıştı.

Arama çalışmalarına dün akşam ara verilmişti.

