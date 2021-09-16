YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

16.09.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de anneleri tarafından terk edilen 7 yavru köpek, sığındıkları konteynerin altından itfaiye ekiplerince çıkarılarak barınağa götürüldü.

Osmangazi Mahallesi'nde annelerinin bakmadığı 7 yavru köpek, arazideki bir konteynerin altına sığındı.

Bir vatandaş tarafından fark edilen köpeklere sahip çıkılması için itfaiyeden yardım istendi.

İtfaiye ekiplerince konteynerin altından çıkarılan yavru köpekler, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tavuklarına musallat olan yırtıcı kuşu eliyle yakaladıTavuklarına musallat olan yırtıcı kuşu eliyle yakaladı
Sopalarla saldırdılar! Çocukların kavgası meydan savaşına dönüştü Sopalarla saldırdılar! Çocukların kavgası meydan savaşına dönüştü
Kırıkkale'de karantina ihlali yapan 3 kişilik aileye 12 bin 150 lira ceza yazıldıKırıkkale'de karantina ihlali yapan 3 kişilik aileye 12 bin 150 lira ceza yazıldı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 16 Eylül Perşembe

İmsak
04:56
Sabah
06:21
Öğle
12:46
İkindi
16:16
Akşam
19:01
Yatsı
20:20

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Perşembe

Güven Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.