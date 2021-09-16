Kırıkkale'de konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de anneleri tarafından terk edilen 7 yavru köpek, sığındıkları konteynerin altından itfaiye ekiplerince çıkarılarak barınağa götürüldü.

Osmangazi Mahallesi'nde annelerinin bakmadığı 7 yavru köpek, arazideki bir konteynerin altına sığındı.

Bir vatandaş tarafından fark edilen köpeklere sahip çıkılması için itfaiyeden yardım istendi.

İtfaiye ekiplerince konteynerin altından çıkarılan yavru köpekler, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.



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