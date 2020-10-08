Kırıkkale’de korona virüs denetimi

Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Vali Yunus Sezer, “İnşallah kısa zamanda ilimizdeki vaka sayılarını düşürürüz. Bunun gayretindeyiz. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istirham ediyoruz” dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince maske, mesafe ve hijyen kontrolleri gerçekleştiriliyor. Kent genelinde kafeler, iş yerleri, oturma parkları, cadde ve sokaklar ile insan yoğunluğunun olduğu alanlarda korona virüs denetimi yapılıyor.

"Vakaları düşürmek için çaba sarf ediyoruz"

Denetime katılan Vali Yunus Sezer, kent genelinde pozitif vaka sayılarının düşürülmesi için çaba sarf ettiklerin ifade ederek, “Türkiye geneliyle beraber salgın denetimiyle ilgili kontrollere çıktık. Denetimlerde daha öncede söylediğimiz gibi özellikle maske, mesafe ve konusunda vatandaşlarımızın uyarılması, farkındalık oluşturulması ve ilimizde mevcut vaka sayısını ve kaybettiğimiz canların düşürülmesi, sonlandırılması, vaka sayısının 10’lu rakamlara gerilemesi, hatta hiç pozitif vakalara rastlanmaması için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.