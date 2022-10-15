Kırıkkale'de kuzenini öldüren zanlıyla babası tutuklandı

Keskin ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tüfekle öldüren zanlı ile babası tutuklandı.

Beşler köyünde amcasının oğlu Ş.A'yı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.A. ile babası H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Keskin Adliyesine getirilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, Beşler köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan H.A. ile Ş.A. arasında dün çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, av tüfeğiyle amcasının oğlu Ş.A'ya ateş ederek öldürmüş, H.A. ve babası H.A. gözaltına alınmıştı.



