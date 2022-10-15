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Kırıkkale'de kuzenini öldüren zanlıyla babası tutuklandı

15.10.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kuzenini öldüren zanlıyla babası tutuklandı

Kırıkkale'de kuzenini öldüren zanlıyla babası tutuklandı

Keskin ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tüfekle öldüren zanlı ile babası tutuklandı.

Beşler köyünde amcasının oğlu Ş.A'yı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.A. ile babası H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Keskin Adliyesine getirilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, Beşler köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan H.A. ile Ş.A. arasında dün çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, av tüfeğiyle amcasının oğlu Ş.A'ya ateş ederek öldürmüş, H.A. ve babası H.A. gözaltına alınmıştı.

Kırıkkale'de kuzenini öldüren zanlıyla babası tutuklandı

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Kırıkkale kavga

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