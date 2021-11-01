Kırıkkale'de manevra yapan tırın dorsesinin çarptığı yaya öldü

Kırıkkale'de kaldırımda bekleyen kişi, manevra yapan tırın dorsesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İ.K. idaresindeki 06 VPA 76 plakalı tır, Alparslan Türkeş Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı'nda manevra yaptığı sırada dorsesi kaldırımda bekleyen Ali Sağlam'a (59) çarptı.

Vatandaşa çarptığını görmeyen sürücü yoluna devam etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sağlam, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü İ.K. ise polis ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz