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Kırıkkale'de nitelikli dolandırıcılıktan yakalanan şüpheli tutuklandı

16.02.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de korsan yazılımlar aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, banka ve kredi kurumlarını kullanmak suretiyle yaptığı sahte ara yüzler ve korsan yazılımlarla nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen A.Ş.T'nin (33) yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla Yahşihan ilçesindeki evinde yakalanan şüphelinin, milyonlarca lira para transferi yaptığı ve 57 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 67 fişek, 4 cep telefonu ve 13 SIM kart, 20 SIM kart bloğu, bilgisayar kasası, 4 hard disk, 10 flash bellek, 2 hafıza kartı, 60 ödeme kuruluşu kartı, 13 banka kartı, askeri süngü, zanlının fotoğrafının olduğu ve Z.S. adına düzelenmiş sahte sürücü kimliği, 76 sahte altın, 39,68 gram esrar, 21,35 gram metamfetamin ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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Kırıkkale nitelikli dolandırıcılık operasyon

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