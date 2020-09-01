YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 01.09.2020 14:42 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de park halindeki otomobilden para, ziynet ve elektronik eşya çaldığı iddia edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de park halindeki otomobilden para, ziynet ve elektronik eşya çaldığı iddia edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezindeki Gündoğdu Mahallesinde park halindeki iki ayrı otomobilden para, ziynet eşyası, laptop çalındığı ihbarı alan polis, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu C.B, S.B, H.C.G ve E.Z isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan C.B, S.B, H.C.G tutuklanırken, E.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
İnciraltı için önemli buluşma
İnciraltı için önemli buluşma
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu

Kırıkkale Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:07
Öğle
12:51
İkindi
16:30
Akşam
19:25
Yatsı
20:47

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Furkan Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Özel Kızılırmak, Badmintonda Birinci Oldu
Özel Kızılırmak, Badmintonda Birinci Oldu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.