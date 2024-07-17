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Kırıkkale'de park ve seyir halindeki 2 otomobil yandı

AA AA
17.07.2024 09:57
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Kırıkkale'de park ve seyir halindeki 2 otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

A.A'ya ait 06 HD 623 plakalı otomobil, Yenimahalle 155. Sokak'ta park halinde bulunduğu sırada yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Y.C. idaresindeki 06 GHD 40 plakalı otomobilde de Millet Bulvarı'nda seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.

Express
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yangın Kırıkkale

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