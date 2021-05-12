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Kırıkkale'de pazar yerinin çatısından terasa düşen çocuk yaralandı

12.05.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de pazar yerinin çatısından terasa düşen çocuk yaralandı

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Kırıkkale'de çıktığı kapalı pazar yerinin çatısından düşen çocuğun kolu kırıldı.

Arkadaşlarıyla Bahçelievler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinin çatısına çıkan F.L. (14), bir süre sonra dengesini kaybederek zabıta karakolunun terasına düştü.

Yaralanan F.L. ile yardım için terasa inen iki arkadaşı burada mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri terasın kapısını kırdı.

Sağlık görevlileri, kolu kırılan çocuğu hastaneye kaldırdı.

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