YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de polis ekiplerinden kan bağışı kampanyasına katıldı

Kırıkkale'de polis ekiplerinden kan bağışı kampanyasına katıldı

05.04.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de polis ekiplerinden kan bağışı kampanyasına katıldı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. Yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılayın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Polis ekipleri, Türk Kızılay tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan kan alma aracında kan bağışında bulundu.

Komiser yardımcısı Oğuzhan Macit, gazetecilere, Kovid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarında bir azalma olduğuna dikkati çekti.

Emniyet mensupları olarak bu kapsamda kan bağışında bulunduklarını aktaran Macit, Polis Haftası'nın kan vermelerine ayrıca vesile olduğunu dile getirdi.

Polis memuru Ömer Arslan da kan ihtiyacı olduğu için hem bu hayra vesile olmak hem de Türk polisi olarak bu anlamlı kampanya katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Kan bağışı kampanyasına vatandaşlar da destek verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki "Leylek Köyü" hareketlendiKızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki "Leylek Köyü" hareketlendi
Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildiArdahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 5 Nisan Salı

İmsak
04:51
Sabah
06:17
Öğle
12:54
İkindi
16:30
Akşam
19:20
Yatsı
20:41
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

12 tanesi aynı anda saldırdı! Cansız bedeni parçalara ayrıldı

12 tanesi aynı anda saldırdı! Cansız bedeni parçalara ayrıldı

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla...

Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla...

Kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık... İftarda 10 dakika kuralı

Kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık... İftarda 10 dakika kuralı

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.