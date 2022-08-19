Kırıkkale'de refüje devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu yaralanan ikisi çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mutlu Ç. idaresindeki 06 HK 653 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 70. kilometresinde bariyerlere çarparak refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki Dilber Ç. (28), Perizat Ç. (32), Kumsal Deren Ç. (3), Tuana Defne Ç. (7), Fahrettin Ç. (57) ve Kerime Ç. (66) yaralandı.

Yaralılardan 5'i Kırıkkale'deki hastanelere, biri de Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz