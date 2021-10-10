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Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

10.10.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahmet Yurdakul idaresindeki 20 ACE 988 otomobil, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde seyir halindeyken, motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.

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