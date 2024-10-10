Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, bir düzenekle mutfak tüpü takılan Cengiz K. (59) idaresindeki 06 GHJ 15 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi Jandarma Astsubay Gürhan Kılıç Sokak'ta gaz sızıntısı nedeniyle yanmaya başladı.

Sürücünün durduramadığı aracın sokaktaki müstakil bir eve çarpması sonucu yangın ikamete de sıçradı. Cengiz K, bu sırada kendisini araçtan dışarı attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil ve evde hasar oluştu.