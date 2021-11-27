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Kırıkkale'de soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

27.11.2021 03:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırıkkale'de soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kimeski Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan özel bir şirkete ait soğuk hava deposu henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Büyük çapta hasara yol açan yangın sonrası depoda soğutma çalışması sürüyor.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Koray Aslan, şu anda bütün ekiplerin içeride bulunan patlayıcı maddelere dikkat ederek yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Aslan, soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

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