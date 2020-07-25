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Kırıkkale’de trafik kazası: 2 yaralı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 25.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kontrolden çıkan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesindeki Tadım kavşağında meydana geldi.

Kırıkkale’de trafik kazası: 2 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesindeki Tadım kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gönül I. idaresindeki 42 DLT 72 plakalı otomobil ile İsmail D.’nin kullandığı 06 BK 6387 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gönül I., Tıp Fakültesi Hastanesine, İsmail D. ise Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücülerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale’de trafik kazası: 2 yaralı

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