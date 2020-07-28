YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de trafik kazası, 4 yaralı

Kırıkkale’de trafik kazası, 4 yaralı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 28.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, Samsun-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi.

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Samsun-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. M.B. idaresindeki 49 D 4624 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araç daha sonra su kanalına devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.B. ile Y.B., Ş.B. ve M.A.B. Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
PARTNERGören dönüp bir daha baktı! Ünlü modelden olay bikiniGören dönüp bir daha baktı! Ünlü modelden olay bikini
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:34
Öğle
12:58
İkindi
16:51
Akşam
20:11
Yatsı
21:47

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İnsansız kara araçları üretim merkezi çalışmalarına Kovid-19 molası

İnsansız kara araçları üretim merkezi çalışmalarına Kovid-19 molası

Sulakyurt Sulama Barajı tamamlandı

Sulakyurt Sulama Barajı tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.