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Kırıkkale'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA AA
04.11.2024 09:27
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Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 5 kişi yaralandı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne ait Ramazan Kiday idaresindeki 19 AAD 087 plakalı ambulans, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 23. kilometresinde köpeğe çarptıktan sonra sol şeritte duran Soner Sarıtaş'ın (37) kullandığı 34 UB 2511 plakalı otomobile çarptı.

Bu sırada Bilal Koçak yönetimindeki 40 ABG 370 plakalı otomobil de kaza yapan araçlarla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Sarıtaş ile araçlardaki Sultan Sarıtaş, bebek Gizem Sarıtaş, İsmail Sarıtaş ile Fatih ve Lütfi Karakuş yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Soner Sarıtaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale kaza

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