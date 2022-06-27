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Kırıkkale'de üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin davada keşif yapılacak

27.06.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin davada keşif yapılacak

Kırıkkale'de üniversite öğrencisi kız arkadaşını intihar ettiğini öne sürerek yaralı halde hastaneye götüren sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada keşif yapılmasına karar verildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık T.A, Eskişehir L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ve maktul Elif Sinan'ın yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, tanıkların dinlenmesinin ardından savunma yapan T.A, olayın başından beri gerçekleri söylediğini, kendisinin böyle bir suç işlemediğini öne sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen T.A, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Taraf avukatlarının savunmasından sonra 5 Temmuz'da keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Elif Sinan, 3 Ağustos 2021'de Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bıçakla intihar girişiminde bulunduğu gerekçesiyle T.A. tarafından getirildiği Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan T.A, ifadesinde Sinan'ın intihar ettiğini öne sürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin, şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ilk duruşmada T.A'nın tutuklanmasına karar verilmişti.

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