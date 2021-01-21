YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

21.01.2021 11:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Kentte uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen E.A. isimli şahıs, yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahsa ait araçta ve uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahısların üzerinde yapılan aramada eroin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin kar sevinci! Ünlülerin kar sevinci!
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!

Kırıkkale Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:56
Öğle
13:02
İkindi
15:36
Akşam
17:59
Yatsı
19:21

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Baloğlu Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de zabıta ekipleri fırınları denetledi

Kırıkkale’de zabıta ekipleri fırınları denetledi

Kırıkkale’nin İl Afet Müdahale Planı değerlendirildi

Kırıkkale’nin İl Afet Müdahale Planı değerlendirildi

Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Vali Sezer, "Hizmetlerimizi kaldığımız noktadan daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz"

Vali Sezer, "Hizmetlerimizi kaldığımız noktadan daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz"

BAL ekibi Yahşihanspor bu sezondan umutlu

BAL ekibi Yahşihanspor bu sezondan umutlu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.