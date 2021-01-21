Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Kentte uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen E.A. isimli şahıs, yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahsa ait araçta ve uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahısların üzerinde yapılan aramada eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

