Kırıkkale'de yaralı halde bulunan saz delicesi tedavi altına alındı

İlçede yaşayan Beyti Çağlayan, Ata Dönmez Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde yürüdüğü sırada uçamayan bir kuş fark etti.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı, saz delicesi olduğu belirlenen kuşu besledi.

Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kuş, tedavisi için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanın sol gözü ile başında darbe izine rastladıklarını belirterek, "Duyarlı gencimize teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda daha duyarlı olup, yetkililere bilgi vermelerini istiyoruz." dedi.

