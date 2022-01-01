Kırıkkale'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Kırıkkale'de 2022 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında doğan Yasin ve Nur Hayat Altın çiftinin bebekleri Deniz Kağan'a altın taktı.

Vali Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, hastane çalışanlarına ve burada tedavi gören hastalara karanfil verdi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekbıyıkoğlu, polis, jandarma, 112, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hizmetlerine aralık vermeden devam ettiklerini söyledi.

Tekbıyıkoğlu, 2022 yılına ilişkin umutlarının olduğunu belirterek, yeni yılın ülkeye, millete ve Kırıkkale'ye hayırlı olmasını ve uğur getirmesini diledi.

Belediye Başkanı Saygılı da yeni yıla yeni bir ümitle baktıklarını ve 2022'nin tüm İslam alemine, Türk milleti ve tüm insanlık için hayır olması temennisinde bulundu.

Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Cumhuriyet Polis Merkezi, Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasında bulunan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı, personele tatlı ikramında bulundu.

