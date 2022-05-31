YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

31.05.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir yolcu otobüsünde 12 el yapımı ruhsatsız tabanca ve 12 boş şarjör bulundu.

Tokat'tan Çanakkale'ye giden yolcu otobüsünün sürücüsü M.Ç, aracın bagajındaki şüpheli bir pakette tabanca bulunduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan otobüste yapılan aramada, el yapımı olduğu belirlenen 12 tabanca ve 12 boş şarjör ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü ile muavinler S.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralıKırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı
Aydın'da hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandıAydın'da hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Bodrumspor, ilk kez Spor Toto 1. Lig'deBodrumspor, ilk kez Spor Toto 1. Lig'de
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:23
Sabah
05:13
Öğle
12:49
İkindi
16:45
Akşam
20:14
Yatsı
21:56
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gazından sonra şimdi de göğüs terini satıyor

Gazından sonra şimdi de göğüs terini satıyor

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Alkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin

Alkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin

Mükemmel görünmek istedi! “Karnımda kocaman bir delikle...”

Mükemmel görünmek istedi! “Karnımda kocaman bir delikle...”

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.