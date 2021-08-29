Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İ.K. idaresindeki CX-51-362 yabancı plakalı cip, Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım Kavşağı'nda H.C'nin kullandığı 06 EC 7295 plakalı otomobil ve V.G. idaresindeki 06 BOE 221 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler İ.K. ve V.G. ile araçlarda bulunan H.C.K, A.K, F.Ş.G, K.G, Y.G. ve G.A. yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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