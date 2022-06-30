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Kırıkkale'deki FETÖ davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor

30.06.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'deki FETÖ davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor

Kırıkkale'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında dava açılan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ'nin eski çalışanları, esnaf ile örgütün okul ve dershanelerinde görev yapan 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar T.Ç, S.Ö, O.A, H.L, R.K, İ.K, Ş.Ö, A.Y, H.A, A.B, E.D, M.S.D, A.Ş, E.Ü, M.A. ve A.P. ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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