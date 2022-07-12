Kırıkkale'deki trafik kazasında ağır yaralanan motosikletli hastanede hayatını kaybetti

Kırıkkale'deki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle yol ayrımında 10 Temmuz'da motosikletiyle A.K. idaresindeki 06 CAN 299 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarında bekleyen B.Y'nin kullandığı 71 EF 800 plakalı otomobile çarparak yaralanan İsa U. (19), tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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