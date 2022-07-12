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Kırıkkale'deki trafik kazasında ağır yaralanan motosikletli hastanede hayatını kaybetti

12.07.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'deki trafik kazasında ağır yaralanan motosikletli hastanede hayatını kaybetti

Kırıkkale'deki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle yol ayrımında 10 Temmuz'da motosikletiyle A.K. idaresindeki 06 CAN 299 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarında bekleyen B.Y'nin kullandığı 71 EF 800 plakalı otomobile çarparak yaralanan İsa U. (19), tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale motosiklet sürücüsü

Kırıkkale Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:22
Öğle
12:57
İkindi
16:53
Akşam
20:21
Yatsı
22:03
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

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