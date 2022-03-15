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Kırıkkale'nin 30 yılı "Kırıkkale-2053; Arama Konferansı" ile planlanacak

15.03.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin 30 yılı "Kırıkkale-2053; Arama Konferansı" ile planlanacak

Kırıkkale'nin ekonomik, kültürel ve sosyal yönden güçlenmesi, mevcut imkan ve kabiliyetlerinin ortaya konularak yeni oluşacak fırsatların değerlendirebilmesi amacıyla "Kırıkkale-2053; Arama Konferansı" düzenlendi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Üniversitesince Merkez Derslikler Binası'nda gerçekleştirilen konferansın açılışında, bir memleketin, devletin ve milletin ilerlemesi için bazı fonksiyonları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Bunların içerisinde akıl, gayret ve hızın çok önemli olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şunları belirtti:

"Bu, başka milletlerin ne yapacağını bilmek ve kendine düşeni iyi tayin etmekle alakalı bir mesele. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta ülkemiz, akıl ve strateji dolu hamleler yaptı. Savaşta etkin danışmanlık hizmeti verildi ve savaşın stratejisinde önemli etkenlerimiz oldu. Dünya çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. 30 yıl önceki dünyamız ile şu anda kullandığımız cihazlardan tutun da bildiğimiz bilgi kaynaklarına kadar çok büyük farklar var. Dünya sahnesinde yer almak istiyorsak hızlı olmak zorundayız. Bunların hepsinin ötesinde de gayret çok önemli."

Tekbıyıkoğlu, rektörlüğün himayelerinde yapılan bu çalışmada Kırıkkale'nin bütün güç unsurlarını bir araya getirerek, ortak akılla güzergah belirlemeye çalışıldığını dile getirdi.

Savunma sanayisinden teknolojiye kadar 17 başlık belirlendiğini anlatan Tekbıyıkoğlu, "Hemen hemen bütün başlıklar belirlenmiş. Bu terakkiyi sağlarken bazı şeylere dikkat etmemiz ve kendi kimliğimizi de taşımamız lazım. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber dünyada herkes birbirine benzemeye başladı. Böyle bir problem var. Bazı değerlerimizi kaybediyoruz. Bu çok büyük bir tehlike. Eğer ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde intikal ettirmek istiyorsak bunlara çok dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan da buradan çıkacak strateji belgesiyle Kırıkkale'nin gelecek 30 yıl içerisinde gideceği yolun belirleneceğini belirtti.

Katılımcıların burada sunacağı ve daha sonra şekillenecek metinle Kırıkkale'nin ve Türkiye'nin kaderiyle doğrudan bağlantılı bir sonucu ortaya çıkaracaklarını anlatan Aslan, "Bugün yapacağımız şey, istikbalimiz için çok önemli bir husus. Umarım diğer şehirlerde de benzer çalışmaların yapılması için bir örnek olur. Evlatlarımıza ve torunlarımıza bir şeyler bırakmamız gerekiyor. Onun için bu çalışmayı düzgün bir şekilde tamamlamak çok önemli." dedi.

Gün boyu devam edecek konferansa 17 alandan moderatörler, raportörler, uzmanlar, kamu kurumlarının idarecileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Konferanstan çıkacak sonucun "Kırıkkale'nin Strateji Belgesi" olarak gelecek nesillere yol göstermesi amaçlanıyor.

Konferansın açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ile İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de katıldı.

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