Kırılmaz denen rekor kırıldı! Futbol tarihinin en pahalı kadrosu belli oldu

UEFA, 2024'e ilişkin Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'nu paylaştı. Rapora göre Avrupa futbolunun en maliyetli kadrosu da belli oldu. Paylaşılan rapora göre Avrupa'da 4 kulübün 2024'teki kadro değeri 1 milyar euro barajını geçti.

İNGİLİZLER ÖN PLANDA

Bu kulüpler İngiltere Premier Lig'de yer alan Chelsea, Manchester City, Manchester United ve Arsenal oldu. Ek olarak maaş bütçelerinin büyüklüğüne 2024'teki en pahalı 20 kulübün 9'unu İngiliz takımları oluşturdu.

REAL MADRID'İN REKORU KIRILDI

Chelsea'nin 2024'teki kadrosu ise şu ana kadar kurulan en maliyetli kadro olarak kayıtlara geçti. Chelsea'nin kadro değeri 1.6 milyar euro olarak açıklanırken Real Madrid'e ait 2020'deki rekorun kırıldığı belirtildi.

Real Madrid'in 2020'deki kadro değeri 1.3 milyar euroya ulaşmıştı. Chelsea'yi sırasıyla Manchester City, Manchester United, Arsenal ve Real Madrid takip etti.