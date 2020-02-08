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Kırım Gelişim Vakfından Ataç’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.02.2020 11:15 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit ile bir araya geldi.Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile temasları sürüyor.

Kırım Gelişim Vakfından Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile temasları sürüyor. Son olarak Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Şilit, vakıf çalışmaları hakkında Başkan Ataç’a bilgiler aktardı. Buluşmada ayrıca Başkan Ataç ve Şilit, vakıf-belediye iş birliğinde gerçekleştirilebilecek kültürel çalışmalar üzerine de görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaret, Ataç ve Şilit’in gerçekleştirilecek ortak faaliyetler hakkında daha detaylı bir toplantı yapma kararı alması ile son buldu.

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