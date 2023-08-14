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Kırkağaç’ta korkutan orman yangını

14.08.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını yürekleri ağızlara getirdi.

Kırkağaç’ta korkutan orman yangını

Saat 18.25 sıralarında A.Ç (41) ve oğlu E.Ç (17) evlerinin önündeki çöpleri yaktıkları sırada ateş ormanlık alana sıçradı.

Makilik alanın bir anda alev almasıyla orman yangını meydana geldi.
Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 adet yangın söndürme helikopteri, 14 adet arazöz, 3 adet su ikmal aracı ve Büyükşehir Belediyesine ait 2 adet itfaiye aracı müdahale etti.
Yaklaşık 1 saat süren yangın yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınırken, 2,5 hektarlık alan zarar gördü.

İtfaiye ekipleri akşam saatlerine kadar ise soğutma çalışmalarına devam ettiler.

Yangında yaralı ve can kaybı olmaması ise sevindirdi.

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